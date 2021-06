Netflix celebra il Pride Month: ecco i 30 titoli da non perdere

Giugno è il Pride Month, il mese dell'orgoglio LGBT+, durante il quale si tengono varie manifestazioni a sostegno della comunità gay e per l'occasione, Netflix ha deciso di consigliare 30 titoli per celebrare l'amore in tutti i suoi colori e in tutte le sue sfaccettature.

La lista che vi riportiamo di seguito nella sua interezza, comprende vari film e serie tv che hanno affrontato storie d'amore complesse o più semplicemente sdoganato il tema della sessualità in generale, e grazie a Netflix avrete un titolo da guardare per ciascun giorno del Pride Month.

Special

Skam Italia

Disclosure

Sex Education

Chiamami col tuo nome

Non ho mai...

Un amore segreto

Atypical

La vita di Adele

Halston

Elite

L'altra metà

The Death and Life of Marsha P. Johnson

Master of None

Ratched

Orange is the new black

Please like me

Glee

Tales of the city

Circus of Book

Queer Eye

Pose

La fidanzata di nonna

RuPaul's Drag Race

Bonding

Hollywood

Mine vaganti

Sense8

Grace and Frankie

Feel Good

A proposito di Netflix, in questi giorni avrà luogo anche la Geeked Week dove verranno presentate molte novità sulla piattaforma streaming e tra queste c'è tantissimo hype per il lancio di The Cuphead Show, la serie tratta dal celebre videogioco che ricorda che ricorda i cartoni animati Flesicher degli anni '30. Tra i titoli che vi abbiamo elencato poc'anzi, quale è il vostro preferito? Naturalmente fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.