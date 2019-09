Netflix chiuderà Grace and Frankie dopo la settima stagione

Netflix ha annunciato che rinnoverà Grace and Frankie per una settima e ultima stagione. Dopodiché si dedicherà ad altri progetti. La stagione finale di sedici episodi porterà il conteggio complessivo degli episodi a 94, record per qualsiasi serie Netflix. Jane Fonda e Lily Tomlin torneranno quindi nell'ultima stagione insieme al resto del cast.

Le due star saranno affiancate nuovamente da Sam Waterston, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn e Ethan Embry.

Jane Fonda e Lily Tomlin, attraverso un comunicato stampa di Netflix, hanno condiviso tutta la loro gratitudine per ciò che la serie ha regalato loro:"Siamo felici e contente che Grace and Frankie tornerà per una settima, anche se ultima, stagione. Siamo così grati che il nostro show sia stato in grado di affrontare questioni che hanno mostrato un collegamento con la nostra generazione. E ai loro figli, e anche ai loro figli, sorprendentemente! Ci mancheranno queste due vecchie ragazze, Grace and Frankie, come molti dei loro fan, ma saremo ancora in giro. Abbiamo superato così tante cose, speriamo solo di non sopravvivere al pianeta".



Marta Kauffman e Howard J. Morris torneranno come showrunner per quest'ultima stagione. Grace and Frankie racconta la storia di due donne completamente diverse per carattere e stile di vita, che trovano inaspettatamente un punto in comune quando i rispettivi mariti fanno coming out e si dichiarano amanti da diversi anni.

