Netflix, cifre da capogiro! Previsti oltre 17 miliardi di investimenti

Sebbene nel primo trimestre del 2021 Netflix abbia conquistato "solo" 4 milioni di nuovi abbonati, il re dello streaming non indietreggia di un passo, e ha previsto per l'anno in corso oltre 17 miliardi di investimenti. Questa somma da capogiro verrà spesa non solo nella creazione di nuovi contenuti ma anche nell'acquisto di diritti da altri studi.

Si tratta di un enorme balzo in avanti se si considerano i 13,9 miliardi di dollari investiti nel 2019, seguiti dagli 11,8 miliardi di dollari investiti nel 2020, nonostante gli effetti della pandemia. Tra l'altro, Netflix nonostante le accuse di scarsa inclusività, continua a produrre contenuti originali in tutto il mondo.

"Come abbiamo notato in precedenza, i ritardi di produzione dovuti al Covid-19 nel 2020 porteranno ad un catalogo assai corposo nella seconda parte del 2021", ha detto Netflix in una lettera agli azionisti. "E anche se la distribuzione dei vaccini procede in maniera irregolare in tutto il mondo, siamo ritornati a lavoro e produciamo in modo sicuro in tutti i principali mercati, ad eccezione del Brasile e dell'India. Supponendo che ciò continui, quest'anno spenderemo oltre 17 miliardi di dollari in contanti per i contenuti e continueremo a offrire una straordinaria gamma di titoli per i nostri membri con molte più produzioni originali quest'anno rispetto allo scorso".

Il lavoro di Netflix diventa anno dopo anno più complesso, visto che deve riuscire a distinguersi nel panorama dello streaming ormai sempre più affollato. Intanto, date uno sguardo alla lista delle serie più viste del catalogo Netflix.