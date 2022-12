Netflix, clamoroso: Mike Flanagan se ne va e passa in esclusiva a Prime Video

A poche ore dall'annuncio della cancellazione di The Midnight Club, arriva anche una specifica a dir poco clamorosa sul futuro di Mike Flanagan e la piattaforma di streaming on demand Netflix.

In questi minuti è stato infatti ufficialmente confermato che Mike Flanagan e Trevor Macy hanno firmato un accordo esclusivo pluriennale con Amazon Studios, con il loro banner Intrepid Pictures che realizzerà nuovi progetti originali da trasmettere in streaming esclusivamente su Prime Video.

La notizia arriva dopo una lunga e prolifica collaborazione tra l'autore e Netflix, che si è tradotta in un lungo elenco di serie tv di successo come Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e il recente The Midnight Club, senza dimenticare l'acclamato film adattamento di Stephen King Il gioco di Gerald. "Amazon è uno studio che ammiriamo da tempo", hanno dichiarato Flanagan e Macy in una nota. "Il loro impegno nella produzione di serie e contenuti rivoluzionari è in linea con l'etica di ciò che abbiamo costruito in Intrepid. Non vediamo l'ora di lavorare con il team di Amazon per portare il nostro marchio al pubblico di tutto il mondo." Amazon, nella figura del capo della sezione televisiva Vernon Sanders, ha aggiunto: "Mike e Trevor sono straordinari nel raccontare storie coinvolgenti e piene di suspense che mantengono magistralmente il pubblico coinvolto dall'inizio alla fine. Siamo entusiasti di accoglierli negli Amazon Studios e non vediamo l'ora che i nostri abbonati in tutto il mondo possano scoprire la loro creatività".

Vi ricordiamo comunque che Mike Flanagan ha ancora un'altra serie in uscita con Netflix, l'attesa The Fall of the House of Usher, ispirato a Edgar Allan Poe: lo show non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe debuttare nel 2023.