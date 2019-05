Netflix compra i diritti della serie drammatica cinese I Hear You

Diretta da Sunny Hsu, I Hear You è una serie basata sul fortunato webnovel The Most Pleasant Thing to Hear, scritto da Shi Xiao Zha. Racconta la storia d’amore tra un liutaio freddo e distaccato e una dolce ragazza acqua e sapone che sogna di diventare una doppiatrice.

I due si trovano inaspettatamente protagonisti di un reality-dating show. I Hear You sarà composta da 24 episodi e sarà disponibile su Netflix in 190 paesi a partire dal prossimo 15 maggio.

La serie è stata prodotta da Zhou Mo, Huang Jin Ming, e ne sono comproprietari Youku, che fa parte della divisione Digital Entertainment del colosso dell’e-commerce Alibaba, e dello studio cinematografico cinese Sugarent Film & TV. Va in onda in Cina dalla fine di gennaio su Youku e su Mango TV, con un discreto successo di pubblico.

Netflix in precedenza ha acquistato da Youku la serie thriller Day and Night nel 2017. Queste cessioni fanno parte di una precisa strategia da parte di Youku, finalizzata a migliorare la qualità delle sue produzioni originali (principalmente film drammatici, reality show e documentari).

Una novità degli ultimi giorni su Netflix è la quarta stagione di Lucifer. Recentemente, inoltre, Netflix ha stretto un accordo con Dark Horse Comics.