Netflix compra WWE Raw: accordo storico per i prossimi dieci anni negli USA

Dopo l’ultima serie Netflix che ha sconvolto gli utenti, arriva un accordo storico per la piattaforma streaming per quanto riguarda il mercato americano.

Netflix ha raggiunto l’accordo per ottenere i diritti di trasmissione di WWE: RAW, lo storico show di wrestling americano. Dal 2025 il colosso streaming potrà trasmettere la Wwe: Raw negli Stati Uniti, in Canada, e in Sud America per i prossimi 10 anni, con l’obiettivo di espandersi presto verso nuovi paesi. Deadline riporta una cifra di 5 miliardi di dollari per l’acquisto dei diritti televisivi. Altri rumour indicano Netflix interessata a preparare un’offerta anche per i diritti americani della formula 1.

Il presidente della TKO group Holdings, che possiede il circuito WWE: Raw, ha dichiarato in merito all’acquisizione dei diritti: “questo accordo è trasformativo. Unisce il prodotto imperdibile della WWE con la straordinaria portata globale di Netflix e garantisce un'economia significativa e prevedibile per molti anni. La nostra partnership modifica e rafforza radicalmente il panorama dei media, espande drasticamente la portata della WWE e porta su Netflix la visione di appuntamenti settimanali in diretta”.

Alle sue parole si sono unite quelle di Bela Bajaria, Netflix’s Chief Content Officer: “Siamo entusiasti di avere WWE Raw, con la sua enorme e appassionata base di fan multigenerazionali, su Netflix. Combinando la nostra portata, le nostre raccomandazioni e il nostro fandom con la WWE, saremo in grado di offrire più divertimento e valore al loro pubblico e ai nostri membri. Raw è il meglio dell'intrattenimento sportivo, che fonde grandi personaggi e storie con l'azione dal vivo per 52 settimane all'anno, e siamo entusiasti di collaborare a lungo termine con la WWE”.

Nel frattempo, è uscito il trailer della nuova serie Netflix Nuova Scena, dedicata al rap italiano e con la presenza di Fabri Fibra.