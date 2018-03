Netflix conferma l'arrivo della seconda stagione di Queer Eye for The Straight Guy

torna grazie a, con una seconda stagione appena confermata dal colosso americano dello streaming. Dopo l'apprezzatissima prima stagione, lo show si rinnova e arriverà nel 2018.

Il celebre show Queer Eye for The Straight Guy, andato in onda dal 2003 al 2007, ritorna su Netflix con una seconda stagione appena confermata ma per la quale non c'è ancora una data certa. Il revival, che è sbarcato sul colosso dello streaming il 7 febbraio con il titolo abbreviato di Queer Eye, è risultato una piacevole aggiunta al catalogo del servizio, guadagnandosi il consenso sia dei fan che della stampa: attualmente il suo voto su Rotten Tomatoes si attesta attorno al 96%. Conferma del fatto che il servizio americano riesce a comunicare e rappresentare in modo efficace più fette di società, dai ragazzini (grazie a 13 Reasons Why, che ha lasciato un'impronta positiva negli adolescenti) ai più adulti.

Ora sta al creatore originale dello show, David Collins della Scout Productions, riportare in vita la sua creatura su Netflix, in collaborazione con la ITV Entertainment Company. La sua precedente incarnazione è diventata molto famosa nella scena LGBTQ grazie alla sua capacità di rappresentare le diverse sfere sessuali, tanto da far guadagnare agli interpreti “Fashion Savant” Carson Kressley, “Design Doctor” Thom Filicia, “Food and Wine Connoisseur” Ted Allen, “Grooming Guru” Kyan Douglas, e “Culture Vulture” Jai Rodriquez il curioso nomignolo di I Fantastici 5.

La notizia è stata divulgata da THR poco dopo la conferma ufficiale da parte di Netflix, evento che ha scatenato una serie di festeggiamenti e celebrazioni su Instagram.

Se avete finito tutte le vostre serie TV preferite su Netflix, date un'occhiata alle aggiunte al catalogo previste per il mese di Aprile.