Netflix conferma la data di uscita di The Big Show Show

La nuova sitcom per famiglie targata Netflix The Big Show Show sarà disponibile online a partire dal prossimo 6 aprile. Lo ha confermato la stessa piattaforma streaming nella sua newsletter. La serie, annunciata lo scorso luglio, ha per protagonista il wrestler Paul Donald Wight II, in arte The Big Show, nella parte di se stesso.

The Big Show Show sarà composta da dieci episodi della durata di mezz'ora. Secondo la sinossi ufficiale, "Quando la figlia adolescente di The Big Show, superstar mondiale della WWE in pensione, viene a vivere con lui, sua moglie e le altre due figlie, lui inizia a sentirsi in minoranza. Nonostante sia alto due metri e pesi 180 chili, non è più al centro dell'attenzione".

Il resto del cast comprende tra gli altri Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld e Lily Brooks O'Briant. Anche Jaleel White di Otto sotto un tetto avrà un ruolo ricorrente nella serie.

The Big Show ha recentemente discusso della nuova serie in un episodio del podcast After The Bell con Corey Graves, durante il quale ha dato merito al campione in carica della WWE Brock Lesnar di averlo aiutato a risollevare la sua carriera. "Devo tutta la rinascita della mia carriera a Brock Lesnar [...] Jack Lanza mi ha rilanciato in uno show con Brock. Poco prima stavo combattendo in match di mid-card e cose del genere. Con quell'evento, Brock e io abbiamo letteralmente spaccato tutto, ed è merito suo."