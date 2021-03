Netflix, i consigli della settimana: le novità da guardare al 9 marzo

Dopo mesi di stallo, il 2021 per Netflix è partito alla grande, con la piattaforma che continua a pubblicare costantemente novità per un catalogo sempre più ricco di interessanti contenuti adatti a ogni tipo di pubblico. Abbiamo visto insieme tutte le serie in uscita su Netflix a marzo 2021, ma oggi ci occuperemo delle novità di questa settimana.

Ecco quindi i 3 migliori show che vi potrete godere nel periodo tra il 9 e il 14 marzo 2021.

La casa galleggiante - 9 marzo 2021

Iniziamo con un prodotto uscito nella giornata di oggi, 9 marzo 2021. La casa galleggiante è una miniserie-documentario tedesca che segue le vicende di due grandi amici, musicisti appassionati, e del loro sogno di trasformare la casa galleggiante appartenuta al cantante scomparso Gunter Gabriel in un vero e proprio paradiso per artisti e creativi. Il problema? Non hanno la minima idea di come creare un progetto simile, essendo totalmente alle prime armi in materia di costruzioni. Divisa in quattro divertenti episodi, la miniserie è disponibile in lingua tedesca con i sottotitoli in italiano.

Il Leader - 10 marzo 2021

In arrivo a partire da mercoledì 10 marzo 2021 è la serie TV Il Leader, prodotto originale Netflix francese di genere thriller che vedrà come protagonista Franck (interpretato da Sébastien Houbani), un regista incaricato di girare un video musicale di un rapper in un quartiere controllato da gang. La tensione salirà alle stelle.

La coppia quasi perfetta - 12 marzo 2021

Chiudiamo con una serie in arrivo venerdì 12 marzo 2021, dal titolo La coppia quasi perfetta. Vi siete mai chiesti se la genetica possa intervenire nella vostra ricerca dell'anima gemella? Da queste premesse parte lo show scritto da Howard Overman. La trama ruota attorno a una società futuristica nella quale è possibile scoprire il proprio partner ideale tramite un test del DNA, mentre un omicidio inizierà a mettere a nudo i segreti di un'azienda che ha tanto da nascondere.

