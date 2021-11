Netflix, i consigli di visione per un weekend all'insegna del binge-watching

Le uscite di Novembre di Netflix sono numerose, e si sono aperte lunedì con l'arrivo di Ritoccàti sulla piattaforma. Sono tanti i prodotti che si prestano a un binge watching in questo piovoso weekend di Novembre, e oggi vi consigliamo le serie perfette appena approdate su Netflix per passare un sabato e una domenica in casa.

BIG MOUTH

Si tratta di una serie animata leggera e divertente, in cui seguiamo le vicende di Andrew e Nick, due adolescenti alle prese con le tempeste ormonali, impersonificate nello show dai cosiddetti "mostri degli ormoni". E' interessante notare che la storia è ispirata alle vicende di Andrew Goldberg e Nick Kroll, che si chiamano come i protagonisti e hanno realizzato lo show insieme a Mark Levin e Jennifer Flackett. Se siete curiosi di avere qualche anticipazione vi lasciamo con il trailer di Big Mouth 5.

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI

Questa serie tutta italiana è tratta dall'omonimo libro di Silvia Zucca pubblicato nel 2015 e che ha avuto un discreto successo. La storia parla di Alice, trentenne che lavora per un network televisivo e il cui ex fidanzato di lunga data, Carlo, si sta sposando. Non con lei però. La sua vita verrà sconvolta dall'arrivo di due uomini nel network, Davide e Tio, e... dell'astrologia.

SQUID GAME

Non parliamo propriamente di un prodotto appena uscito, ma la serie coreana sta avendo un successo così grande che non possiamo non consigliarla. Si tratta di un binge watching molto rapido, perché lo show è composto da appena 9 episodi. La serie parla di Seong Gi-hun, un uomo sommerso dai debiti che si ritrova a partecipare a una serie di giochi tradizionali per poter vincere una discreta somma di denaro: gli Squid Game. Ben presto lui e gli altri partecipanti comprenderanno che il gioco è più violento e pericoloso di quanto avessero immaginato, e non c'è via di fuga.

POSE

Siete pronti ad essere catapultati nella New York degli anni '80 e '90? Perché è qui che vi porterà Pose, facendovi conoscere la cultura dei ball. La serie è tornata con la sua ultima stagione il 23 Settembre. Siete pronti?



MIDNIGHT MASS

Si tratta nell'ennesimo capolavoro di Mike Flanagan, autore di The Haunting. Questa serie horror parla di un prete carismatico che va a vivere in una cittadina isolata e divisa. Con il suo arrivo coincide anche l'inizio di alcuni eventi. Scopriremo ben presto che il prete ha un grande segreto.