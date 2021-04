Netflix, i consigli del weekend: cosa guardare tra novità e recuperi

Ormai lo sappiamo bene, Netflix è una vera e propria scatola ricca di nuove produzioni, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo della piattaforma, e tutte le sue nuove uscite. Quale momento migliore del weekend, per recuperare tutto ciò che è da poco uscito sulla piattaforma?

Abbiamo visto insieme tutte le serie in arrivo ad aprile 2021 su Netflix, ma oggi vi vogliamo consigliare tre titoli da recuperare assolutamente nel fine settimana.

Snabba Cash

Snabba Cash è una serie televisiva svedese scritta da Jens Lapidus e Oskar Söderlund e diretta da Jesper Ganslandt. È basato sulla trilogia del romanzo Stockholm Noir di Lapidus, il primo dei quali è stato adattato in tre film: Easy Money (2010), Easy Money II: Hard to Kill (2012) e Easy Money III: Life Deluxe (2013). La serie si svolge a Stoccolma, dieci anni dopo la trilogia del film.

Tenebre e Ossa

Tenebre e ossa (Shadow and Bone) è una serie televisiva ideata Eric Heisserer e basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy statunitense Leigh Bardugo. La storia è ambientata in un mondo devastato dalla guerra. Qui la protagonista Alina Starkov scopre di possedere un potere che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell'Ombra che incombe, Alina viene scelta per entrare a far parte di un esercito d'élite di soldati con poteri magici noto come Grisha. Vi lasciamo anche alla nostra recensione.

Gli Irregolari di Baker Street

Location e periodo storico totalmente diverso per Gli Irregolari di Baker Street, che si svolge in una Londra dal sapore vittoriano. Una rivisitazione in chiave dark soprannaturale del mito di Sherlock Holmes (nel quale tuttavia il personaggio è solamente un comprimario), di sicuro lo show vi terrà incollati alle sedie. Vi lasciamo la nostra recensione de Gli Irregolari di Baker Street per ulteriori approfondimenti.

