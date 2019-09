Netflix continuerà a pubblicare gli episodi delle serie tutti insieme

La competizione tra le piattaforme di streaming inizia a farsi sempre più agguerrita e con l'arrivo di Disney+ potremmo assistere a qualche cambiamento più o meno drastico. Una delle particolarità del nuovo servizio della Casa di Topolino sarà la pubblicazione degli episodi su base settimanale, ma quale sarà la reazione di Netflix?

Il colosso dello streaming ha sdoganato la pratica del binge-watching grazie al suo modello di pubblicazione dei prodotti del catalogo, ossia un'intera stagione in un colpo solo, modificando non solo le abitudini di fruizione ma anche quelle di produzione degli show, scritti seguendo esigenze diverse rispetto alla distribuzione classica.

In realtà, anche su Netflix esistono alcune eccezioni, come nel caso di My Next Guest needs no introduction di David Letterman, proposto su base mensile, della prima stagione del Joel McHale Show o di serie che vengono soltanto distribuite, come nel caso di Better Call Saul.



Nonostante la presenza di queste mosche bianche, Netflix non cambierà il suo metodo di pubblicazione degli originals, come confermato su Twitter dall'account americano, intervenuto in una discussione sul possibile ritorno agli episodi settimanali. "Non cambieremo" è stata la risposta a un utente che chiedeva di mantenere il modello che "ha reso grandi le piattaforme di streaming". Sembra dunque che gli amanti del binge-watching non corrano pericoli nel breve periodo.



E voi cosa preferite? Guardare tutti gli episodi nel minor tempo possibile o l'attesa di settimana in settimana?