Star Wars: The Clone Wars, il rilancio è tutto merito di Netflix?

Arrivata alla sua sesta stagione e poi messa in pausa, Star Wars: The Clone Wars ha trovato nuova vita dopo essere approdata nel catalogo americano di Netflix: ha parlato del successo ritrovato della serie Ashely Eckstein, voce di Ahsoka Tano, durante una sua recente ospitata al podcast di Comicbook.com.

"Tutto è cambiato quando Clone Wars è andato su Netflix" ha spiegato l'attrice. "Netflix ha portato Clone Wars a un pubblico totalmente nuovo, e poi da Netflix a Disney+ è stata vista da un'intera nuova generazione. Senza contare che Star Wars Rebels ha introdotto Clone Wars ad una nuova generazione, perché all'improvviso le persone si sono chieste 'Un momento, chi è Ahsoka Tano?'. Così dopo sono andati a guardare Clone Wars, ed è stato fantastico incontrare i nuovi fan di persona."

Grazie a questa nuova ondata di interesse, la Casa di Topolino ha dato il via libera per una settima e ultima stagione di The Clone Wars che ha debuttato su Disney+ lo scorso febbraio.

Composta in totale da 12 episodi, la stagione si concluderà il prossimo 8 maggio. Nell'attesa, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Clone Wars 7 e all'importante riferimento a Solo: A Star Wars Story apparso nell'ultimo episodio andato in onda.