Netflix, ecco cosa dovreste guardare questa settimana in streaming

Dopo mesi di stallo, il 2021 per Netflix è partito alla grande, con la piattaforma che continua a pubblicare costantemente novità per un catalogo sempre più ricco di interessanti contenuti adatti a ogni tipo di pubblico. Ecco, però, cosa dovreste vedere questa settimana.

Ecco quindi i 3 migliori show che vi potrete godere nel periodo tra il 22 e il 28 marzo 2021.

Formula 1: Drive to Survive

La nuova stagione della Formula 1 è alle porte, quindi cosa c'è di meglio di riscaldare i motori osservando quanto successo all'interno delle varie case automobilistiche nella stagione ridotta del 2020 con Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e altri piloti di punta che lottano per il traguardo, mentre il COVID-19 stravolge il mondo?

Sky Rojo

Sky Rojo è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina noto per La Casa di Carta e Vis a Vis. Questa serie, arrivata nella piattaforma di streaming solo qualche giorno fa, racconta la storia di tre prostitute, Coral, Wendy e Gina, che scappano in cerca di libertà, ma vengono inseguite da Romeo, il capo del locale in cui lavorano, il Las Novias Club, e dai suoi scagnozzi, Moisés e Christian. Insieme, le donne intraprendono un viaggio frenetico e caotico durante il quale devono affrontare pericoli di ogni tipo e vivere ogni secondo come se fosse l'ultimo.

Country Comfort

Anche questa arrivata su Netflix appena qualche giorno fa, è una commedia creata da Caryn Lucas che racconta la storia di un'aspirante cantante country che trova una nuova vita come tata per gli splendidi cinque figli di un affascinante vedovo. Katharine McPhee ("American Idol") combina umorismo e sentimenti in questa commedia a base di musica con Eddie Cibrian.

