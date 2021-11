Netflix, ecco cosa dovreste tenere d'occhio in streaming questa settimana

Il catalogo Netflix di Novembre si arricchirà di molti prodotti. Tra i più attesi in arrivo ci sono sicuramente la nuova serie di ZeroCalcare, Strappare lungo i bordi, e il live action di Cowboy Bebop. Ma quali sono le uscite più attese di questa settimana? Scopritele con noi!

La prima, attesa, serie ad arrivare il 10 Novembre è la seconda stagione di Gentefied, un originale Netflix che segue tre cugini di origini messicane che inseguono il sogno americano, mettendo in pericolo il negozio di tacos di famiglia e in dubbio tutte le loro certezze. Questo dramedy vede nel suo cast Karrie Martin, Carlos Santos, Joseph Julian Soria, Joaquín Cosio.

Lo stesso giorno approderà sulla piattaforma un film, Passing. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Passing segna l'esordio di Rebecca Hall alla regia, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Nella Larsen. Ambientato nella New York degli anni Venti, la vicenda parla di due amiche d'infanzia che si ritrovano dopo tanti anni per scoprirsi molto cambiate. Pur essendo entrambe di colore, una delle due si fa infatti passare per donna bianca, e grazie all'aiuto dell'amica ritroverà le proprie origini.

Per gli amanti dei documentari, il 10 Novembre arriverà Animal: Il meraviglioso regno animale, prima stagione di una serie che cattura momenti spettacolari e inediti delle creature di tutto il mondo.

Infine il 12 arriverà un altro prodotto molto atteso, Red Notice che potrà contare su un grande cast, composto da Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Questo film d'azione parla di un agente di polizia che ha il compito di trovare un abile ladro di opere d’arte, conosciuto come l’Alfiere.



Quale prodotto attendete con più impazienza? Fatecelo sapere nei commenti!