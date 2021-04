Netflix, cosa guardare di interessante questa settimana

Non è un mistero, che Netflix sia una delle piattaforme streaming più attive per quanto riguarda il rinnovamento del catalogo, riuscendo a garantire praticamente ogni settimana delle novità interessanti e popolari, adatte a ogni tipo di pubblico, e ai gusti di tutti. Vediamo insieme le migliori novità della settimana dal 19 al 25 aprile 2021.

Se abbiamo già visto insieme le 5 migliori serie TV in uscita ad aprile 2021, ecco una selezione di quanto potreste trovare interessante da seguire durante questa settimana.

Zero - 21 aprile 2021

Nuova produzione tutta italiana di Netflix, e girata a Milano, Zero è in uscita mercoledì 21 aprile 2021. Composta da 8 episodi, nasce da un'idea di Antonio Dikele Distefano. La storia è quella di Omar, un ragazzo italiano di origini africane, che ama i manga e sogna di diventare un fumettista. La sua vita subirà un cambio incredibile, quando otterrà dei poteri straordinari. Per ulteriori approfondimenti, in attesa della pubblicazione, vi rimandiamo alla nostra recensione della serie TV Netflix Zero.

Tenebre e Ossa - 23 aprile 2021

Sicuramente è lo show più atteso di aprile. Tenebre e Ossa - adattamento del primo libro della trilogia fantasy Grisha scritta dall'autrice americana Leigh Bardugo - arriverà il 23 aprile 2021 con la sua prima stagione, che si promette ambiziosa e desiderosa di coinvolgere un grande numero di spettatori. Nel corso dello show, seguiremo le vicende di di Alina, una ragazza come tante, che scoprirà tuttavia di essere destinata a salvare il mondo, ormai dilaniato dalla guerra. La prima stagione sarà composta da 8 episodi.

