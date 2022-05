Netflix, che cosa vedremo durante la Geeked Week? Lo rivela il trailer ufficiale

Dal 6 al 10 giugno si terrà la prossima Netflix Geeked Week, una settimana ricca di eventi virtuali durante la quale il colosso dello streaming celebrerà la sua ampia offerta di film e le serie TV con anticipazioni, notizie esclusive e panel dedicati.

L'annuncio arriva con un trailer che anticipa tutto ciò che potremo aspettarci dalla prossima Geeked Week, inclusa una giornata interamente dedicata al ritorno di uno dei più grandi successi della piattaforma: la stagione 4 di Stranger Things!

Il trailer è una collezione di scene dei più grandi successi Netflix degli ultimi due anni: come rivela il video che potete vedere in testa all'articolo, la Geeked Week è la celebrazione dell'affetto dei fan per le loro produzioni preferite, ma non solo: si parlerà anche del futuro e ci sarà modo di far salire l'hype per le prossime uscite!

Ogni giornata della Geeked Week sarà dedicata a temi diversi: lunedì 6 giugno si partirà con le serie TV, mentre il giorno successivo sarà dedicato ai film e l'8 giugno si darà spazio all'animazione. Giovedì 9 giugno sarà il giorno dedicato a Stranger Things, per poi avviarsi alla conclusione, il 10 giugno, con la giornata dedicata ai videogiochi.

Insieme alle nuove scene da Stranger Things 4, il trailer mostra anche alcune immagini dell'attesissimo The Sandman con Gwendoline Christie nei panni di Lucifer Morningstar: è probabile dunque che durante la Geeked Week sarà finalmente rivelata la data d'uscita dell'adattamento dei fumetti di Neil Gaiman e, chissà, magari anche un trailer...

Tra gli show menzionati direttamente nel trailer troviamo anche The Umbrella Academy, che debutterà proprio a giugno, ma anche immagini dal teaser di Resident Evil, nonché la hit giapponese Alice in Borderland, la serie fantasy Sweet Tooth, First Kill, Tenebre e Ossa, lo show fantasy horror Locke & Key e la rivelazione di inizio anno Manifest.

Sul fronte delle serie animate, il trailer svela che avremo novità sullo Show di Cuphead, oltre a Cyberpunk: Edgerunners, The Dragon Prince, Wendell & Wild oltre alle già annunciate novità su ONE PIECE.

Quanto ai film, spazio alla pellicola dei fratelli Russo The Gray Man con Ana De Armas, Chris Evans e Ryan Gosling, a Chris Hemsworth in Spiderhead e a Day Shift con Jamie Foxx e Snoop Dogg. Infine, ci saranno novità anche su L'Accademia del Bene e del Male con Charlize Theron e Kerry Washington e sul film animato The Sea Beast.

Nel dispiegarsi del ricco programma della Geeked Week 2022, tra nuovi annunci e sguardi nel dietro le quinte delle produzioni più amate, non mancherà un nutrito gruppo di ospiti tra cui Jacob Bertrand, Jaeden Martell, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B. Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.