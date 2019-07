Netflix: creato il primo centro di produzione cinematografica e televisiva nel Regno Unito

Presso gli Shepperton Studios si realizzerà il primo centro del Regno Unito utilizzato da Netflix. Il primo dei prodotti della piattaforma streaming ad adoperare lo spazio sarà il film The Old Guard con Charlize Teron.

Gli Shepperton Studios sono stati la location di musical importanti come Mamma Mia - Ci risiamo! e Il ritorno di Mary Poppins. Inoltre il recente acquisto di altri spazi vicini evidenzia i piani di ulteriore espansione dello studio.

A questo proposito Ted Sarandos, responsabile aziendale dei contenuti di Netflix, ha affermato "Shepperton è stato sinonimo di film di livello mondiale per quasi un secolo ed è oggi un importante centro di produzione per la comunità creativa britannica. Siamo incredibilmente orgogliosi di far parte di questa eredità. Questo investimento garantirà che creatori e produttori britannici abbiano strutture di produzione di prim'ordine e una tappa mondiale per il loro lavoro."

Questo avvicinamento al territorio britannico non è improvviso, basti pensare a serie tv inglesi distribuite da Netflix come The Crown e Sex Education, oltre al fatto che nell'ultimo anno la piattaforma streaming ha affermato di aver lavorato con più di 25.000 lavoratori dell'isola, tra cast e troupe.

Per il Regno Unito e il particolare per il gruppo Pinewood ospitare Netflix nel proprio territorio è un modo per allargare ulteriormente i proprio orizzonti, collaborando a nuove produzioni.

In questo modo la nuova base a Shepperton affiancherà oltreoceano l'altro centro di produzione del colosso streaming americano che si trova a Madrid.