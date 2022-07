Netflix sempre più in crisi: venderà alcune delle sue serie originali ad altre emittenti

Netflix è in crisi, questo ormai è cosa nota, e dopo la riduzione del numero di abbonati e il licenziamento di oltre 300 dipendenti, la piattaforma streaming potrebbe decidere di vendere alcune delle sue produzioni originali ad altre emittenti pur di tamponare le notevoli perdite economiche.

Secondo il rapporto, Netflix sta considerando la diffusione in syndication di alcune delle sue serie originali più vecchie alle reti di trasmissione di tutto il mondo al solo scopo di ottenere entrate aggiuntive. Il rapporto ancora tutto da confermare, indica inoltre che il gigante rosso sta valutando la possibilità di proiettare alcuni dei suoi film originali nelle sale cinematografiche convenzionali.

Considerando l'ampio catalogo di serie originali di Netflix, la distribuzione di alcune di esse potrebbe rivelarsi un'opzione alquanto redditizia, e ciò tra l'altro, le renderebbe accessibili ad un pubblico più che non ha o non può permettersi l'abbonamento per la piattaforma streaming. Tuttavia, si potrebbe anche ipotizzare che questa trovata possa portare ad un'ulteriore diminuzione del numero degli abbonati.

Microsoft è diventato il nuovo partner pubblicitario di Netflix e addirittura si ipotizza che la multinazionale dell'informatica possa acquistare la stessa piattaforma streaming ormai da tempo seriamente messa in difficoltà dalla crescente concorrenza. Staremo a vedere cosa accadrà.