Netflix: Daredevil, Jessica Jones e The Defenders lasciano la piattaforma a marzo?

Tre serie Marvel presenti nella libreria di Netflix stanno per lasciare la piattaforma? Si tratta di Daredevil, Jessica Jones e The Defenders. Gli utenti britannici hanno dichiarato che prima della riproduzione degli episodi delle tre serie compare un messaggio che dice:"Questo programma è disponibile fino al 1° marzo".

Al momento non è chiaro se ciò avverrà anche negli altri Paesi in cui la piattaforma streaming è disponibile ma anche in altre nazioni pare che sia comparso questo messaggio.



Se ciò dovesse davvero concretizzarsi si concluderebbe un'era per i fan Marvel su Netflix. Nel 2015 debuttò la prima stagione di Daredevil con protagonista Charlie Cox e da quel momento hanno debuttato sulla piattaforma anche Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher per poi sfociare in The Defenders.



Non è ufficiale dove possano approdare i tre titoli Marvel ma è chiaro che la destinazione probabile sarà Disney+ e il canale Star oppure Hulu per il pubblico americano.

In ogni caso i fan sperano per il riavvio delle serie, in particolare dopo la comparsa di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home.



E soprattutto dopo le parole di Vincent D'Onofrio su Daredevil; l'attore ha confermato che la serie e Hawkeye esistono come parte del medesimo canone.

Quali novità riserverà il futuro ai fan del Marvel Cinematic Universe? Vedremo davvero un ritorno di Daredevil con una nuova stagione?