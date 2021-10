Netflix e David Fincher: oggi un misterioso annuncio, i fan sperano in Mindhunter 3!

Come vi abbiamo segnalato nella nostra sezione cinematografica, nella giornata di ieri 12 ottobre Netflix ha anticipato un grosso annuncio relativo a David Fincher in arrivo oggi 13 ottobre, e molti fan sperano che si tratti dell'attesa terza stagione di Mindhunter.

Il post pubblicato sull'account ufficiale di Netflix fa pensare a qualcosa legato al cinema, considerato che molto presto inizieranno le riprese di The Killer, nuovo thriller diretto da Fincher con protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton, ma nella sezione dei commenti il teaser del servizio di streaming on demand è stato letteralmente bombardato dai fan di Mindhunter. "Se non è Mindhunter S3 e state usando la nostra esigenza collettiva per promuovere qualcos'altro... giuro su DIO Netflix", ha scritto un fan, mentre un altro ha fatto eco: "Non vogliamo sapere niente a meno che non sia relativo a Mindhunter".

La prima stagione dell'acclamato thriller-dramma Mindhunter ha debuttato nel 2017, con una seconda stagione arrivata nel 2019. Ma, a gennaio 2020, gli attori principali della serie sono stati di punto in bianco 'liberati' dai loro contratti. "Fincher potrebbe tornare a rivisitare il mondo di Mindhunter in futuro, ma nel frattempo ha ritenuto che non fosse giusto trattenere gli attori e impedir loro di cercare altri lavori, perché lui nel frattempo sta portando avanti un nuovo progetto" aveva dichiarato Netflix all'epoca. Le speranze dei fan si sono riaccese nell'aprile 2021 quando è stato riferito che David Fincher e Netflix erano in trattative per la stagione 3 di Mindhunter, nonostante lo stesso regista nel 2020 dichiarava: "Non so se ha senso continuare. E' una serie molto costosa. Aveva un pubblico molto appassionato, ma piccolo, e non abbiamo mai ottenuto dei numeri così elevati da giustificare quei costi di produzione".

Considerando che il misterioso annuncio arriverà da Netflix Film, molto probabilmente le notizie in arrivo nella giornata di oggi non riguarderanno Mindhunter. Ma chi lo sa: rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.