Netflix farà davvero la terza stagione di Mindhunter? Cosa sappiamo sul futuro della serie

Netflix farà davvero la terza stagione di Mindhunter? Dopo le interessanti nuove dichiarazioni di Holt McCallany, proviamo a fare il punto della situazione su una delle più acclamate serie tv di tutti i tempi.

Sono passati ben cinque anni dall'uscita di Mindhunter 2, arrivata su Netflix nell'ormai lontano 2019, e chiaramente le speranze dei fan per un ipotetico rinnovo sono sempre più fievoli, eppure secondo Holt McCallany, interprete di Bill Tench, David Fincher starebbe considerando l'idea di riportare in vita il cult di Netflix. "Ho sentito che David ci sta pensando" ha detto l'attore all'Awards Daily. "Non sto dicendo che succederà, ma quel che è sicuro è che se lui farà la terza stagione io ci sarò. Sono passati cinque anni ed è difficile, ma solo il fatto che David ci sta pensando è un segno di speranza".

In effetti, nel febbraio 2023, lo stesso David Fincher aveva definito conclusa Mindhunter durante un'intervista con la rivista francese Le Journal du Dimanche, quando aveva sostenuto che la serie rappresentava un investimento di budget troppo grande rispetto alle statistiche di pubblico ottenute. Che, negli anni, lo status di cult raggiunto dalla serie abbia convinto Fincher a fare almeno un tentativo? Staremo a vedere.

Da quanto rivelato dal regista Andrew Dominik, autore di Blonde e L'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, la storia di Mindhunter 3 è ambientata a Hollywood, con l'FBI chiamata a collaborare con registi come Michael Mann e Jonathan Demme per la creazione di film basati sui serial killer.