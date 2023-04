Netflix: prima del debutto una delle sue nuove serie ottiene il 100% su Rotten Tomatoes

Nonostante le recenti critiche degli abbonati e degli spettatori più fedeli, che si sono visti cancellare molti prodotti che avrebbero meritato almeno una stagione in più, non c'è dubbio che Netflix stia continuando a dominare il mercato dello streaming, perché quello con l'offerta maggiore e un'altra serie ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes.

Stiamo parlando di Beef, l'attesa dark comedy che vede protagonisti Steven Yeun e Ali Wong, il cui debutto è previsto per la giornata di domani sulla piattaforma digitale. Prodotta da A24, le prime recensioni sulla serie sono entusiastiche, tanto da arrivare a definirla la miglior nuova serie dell'anno.

La serie, che vede contrapposti il candidato all'Oscar Yeun (Minari) e l'attrice-comica Wong (Always Be My Maybe), è stata ideata dal creatore e showrunner Lee Sung Jin e dagli studios Netflix e A24 (Euphoria, e reduce dalla vittoria agli Oscar con Everything Everywhere All at Once).

"Sorprendentemente ci sono poche parole o modi di dire accattivanti che rendano giustizia alla faida dello show, e le poche che esistono sono già state dette in precedenza", aveva dichiarato Lee a proposito della serie. "Se Netflix avesse visto la lista dei titoli potenziali, forse oggi non ci sarebbe lo show. Erano aggressivamente cattivi". Rifiutando titoli suggeriti come Occhio per occhio, Lee ha optato per il più sottile Beef e per il "fascino estetico di un titolo di una sola parola".

Questa la sinossi, mentre potete recuperare le prime immagini di Beef: "La faida che sta al centro di Beef nasce da un incidente stradale tra Danny Cho (Yeun) e Amy Lau (Ali Wong), due sconosciuti di Los Angeles. Danny è un operaio che sta lottando per trovare il suo posto, mentre Amy è una donna che si è fatta da sola con una famiglia pittoresca. Tutti hanno una giornata storta, ma pochi lasciano che il clacson di un'auto si trasformi in un inseguimento ad alta velocità. Nel corso della serie di 10 episodi, la faida tra Danny e Amy si trasforma in un'ossessione per la vendetta che non solo consuma ciascuno di loro, ma si impossessa anche delle vite dei loro cari".

Beef sarà disponibile su Netflix dal 6 aprile.