Netflix, nuovi dettagli sulla trama di questa famosa serie tv cancellata

Nelle ultime settimane sono arrivate parecchie cancellazioni da parte di Netflix che hanno scoraggiato non poco gli abbonati al servizio streaming. Dopo aver espresso il loro dispiacere nel non poter più continuare la storia iniziata, gli autori di uno degli show cancellati hanno condiviso i dettagli riguardanti ciò che avremmo potuto vedere.

Il mese scorso è stato annunciato che Tenebre e Ossa è stata cancellata dallo streamer dopo appena due stagioni. Basata sulla serie fantasy scritta da Leigh Bardugo, il successo iniziale dello show aveva portato all'iniziale sviluppo di una serie spin-off, intitolata Six of Crows. Tuttavia, quando Tenebre e Ossa è stata cancellata, Six of Crows ha finito per fare la stessa fine.

Ora, l'autrice della serie Christina Strain si è espressa sui social media per illustrare ai fan uno degli archi narrativi di un episodio che non vedrà mai la luce, in particolare per Wylan Hendricks (Jack Wolfe), introdotto nella serie nella seconda stagione.

Strain ha rivelato che Matthias Helvar (Calahan Skagmar), un cacciatore di streghe, avrebbe legato con Wylan nel loro spin-off dopo che i due avrebbero inizialmente avuto un disaccordo su un disegno della Corte del Ghiaccio, che avrebbe causato la gelosia di Jesper Fahey di Kit Young, con grande disperazione dei fan.

Un personaggio che sicuramente incuriosiva i fan è Alina Starkov (Jessie Mei Li). Alina è stata di fatto la protagonista della serie, nonché il personaggio più popolare per molti fan. Con lo spostamento dell'attenzione sui Corvi, purtroppo per i fan dell'Evocatrice del Sole, questo significava che sarebbe passata in secondo piano nelle storie future, o almeno nel prossimo capitolo del Grishaverse. Detto questo, molti dei dettagli della trama svelati da Strain entusiasmeranno sicuramente i fan, ma li rattristeranno anche per il fatto che non potranno mai vederli rappresentati sullo schermo.

Strain ha inoltre rivelato che non è mai stata organizzata una writers' room per la terza stagione, in quanto tutti erano concentrati sul lancio di Six of Crows.