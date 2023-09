Netflix, disastro per la nuova serie tv con Nicole Kidman: cosa è successo sul set?

Le proteste degli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA stanno continuando incessantemente, nonostante il recente accordo della WGA, e a quanto emerso queste avrebbero interrotto sistematicamente le riprese di The Perfect Couple, la nuova serie targata Netflix che vanta nel suo cast nomi quali Nicole Kidman, Liev Schreiber e Dakota Fanning.

Quando diversi attori appartenenti alla SAG-AFTRA a Nantucket hanno saputo che la produzione aveva riavviato le riprese tramite permessi - anche senza il cast principale della serie - hanno sentito puzza di bruciato e si sono diretti verso l'isola del Massachusetts.

In sostanza, si è sparsa la voce che la produzione stava cercando persone che guidassero solo automobili. Questo in pratica è il lavoro che viene tolto a un attore sindacalizzato. "Stanno giocando con i nostri soldi", ha dichiarato nelle scorse ore un attore del Massachusetts a Deadline. Anche in questo caso, nessuno del cast principale si è presentato oggi alle riprese.

Non è chiaro se la Kidman e i produttori fossero a conoscenza di queste riprese di seconda unità. La Kidman ha recentemente fatto parte del gruppo di celebrità che hanno donato 1 milione di dollari o più al programma di assistenza della fondazione SAG-AFTRA, creato per aiutare i membri della corporazione durante lo sciopero. Recentemente ha anche fatto una grossa donazione alla IATSE. È una grande sostenitrice della corporazione e dello sciopero.

Prossimamente, rivedremo la Kidman nella serie Lioness, prodotta da Taylor Sheridan per Paramount+.

"Netflix voleva filmare i pedoni e renderli involontariamente dei crumiri. Non sono riusciti a farlo. La IATSE non ha attraversato la linea dei picchetti e non ha effettuato le riprese", ha raccontato un portavoce della SAG-AFTRA a Deadline, "Elin Hilderbrand ci ha affrontato la mattina dicendo che stavamo distruggendo i suoi sogni. Ci ha rimproverato e se n'è andata in lacrime". Secondo quanto riferito, la Hilderbrand è una cittadina di Nantucket.

Gli attori del posto appartenenti alla SAG-AFTRA hanno dichiarato di aver vinto perché la produzione di The Perfect Couple è stata cancellata per questi giorni e il giornale locale Nantucket Current lo conferma. "I membri della SAG-AFTRA che hanno viaggiato da tutto il New England per raggiungere l'isola questa mattina hanno dichiarato di ritenere che chiunque fosse ritratto nelle riprese stesse rubando loro il lavoro", si legge sul Nantucket Current.