Netflix, fa discutere questa nuova serie basata su un vero omicidio

L'attesissima docuserie Who Killed Jill Dando? è prevista per settembre nel catalogo Netflix 2023 e promette di fare luce su uno dei più duraturi misteri irrisolti della storia criminale della Gran Bretagna. Con l'avvicinarsi del debutto ufficiale, il fratello di Jill Dando si è fatto avanti per condividere i suoi pensieri sull'imminente docuserie.

Nel 1999, una tragedia ha colpito Jill Dando, una giornalista della BBC di 37 anni e conduttrice di Crimewatch, che ha perso la vita a causa di una ferita d'arma da fuoco fuori dalla sua residenza di Fulham, nella zona ovest di Londra. Il suo brutale omicidio ha avuto risonanza in tutta la nazione, lasciando la sua famiglia, i suoi amici e l'intera opinione pubblica in cerca di risposte che non sono mai state trovate. In un'intervista rilasciata al Times, Nigel Dando, fratello di Jill, ha espresso la speranza che la serie possa riaccendere i riflettori su questo caso a lungo dimenticato.

"La mia speranza è che la pubblicità faccia emergere qualcuno con nuove informazioni che possa consegnare l'assassino di Jill alla giustizia... So che è successo molto tempo fa, ma qualcuno potrebbe sapere qualcosa. La mia sensazione personale è che si trattasse di qualcuno in cerca di notorietà".

Nigel non è il solo a pensare che il crimine sia stato commesso da qualcuno in cerca di notorietà. In passato, un individuo sospettato è stato Barry George, un solitario che viveva nelle vicinanze della vittima e aveva una lunga storia di comportamenti inquietanti alle spalle.

George è stato arrestato e condannato all'ergastolo nel 2001 per l'omicidio di Jill. Tuttavia, la sua condanna è stata successivamente annullata e nel 2008 è stato assolto in un secondo processo per insufficienza di prove. Questo ha lasciato il caso aperto, con più di 2.000 potenziali sospetti e molte teorie, ma senza una chiara soluzione.

Per saperne di più non vi rimane che attendere pazientemente il 26 settembre, giorno in cui farà il suo debutto su Netflix Who Killed Jill Dando.