Netflix, niente download per il nuovo piano con la pubblicità? I dettagli

Secondo un report pubblicato da Bloomberg nelle ultime ore, Netflix impedirà la funzione download ai nuovi abbonati all'opzione low coast della piattaforma streaming che prevede gli annunci pubblicitari. Attualmente lo streamer consente il download di 100 serie tv e film selezionati per dispositivo. Sarà davvero così?

Attualmente Netflix propone un piano Base da 7,99 euro con un dispositivo in contemporanea, un piano Standard da 12,99 euro in Full HD e con 2 dispositivi in contemporanea, e un piano Premium da 17,99 euro in 4K con 4 dispositivi in contemporanea. Ma le cose ora stanno per cambiare, come da settimane annunciato ufficialmente dallo streamer.



Il nuovo piano low coast di Netflix avrà quindi un prezzo minore ma potrebbe includere delle limitazioni che sembrano coerenti con quanto pensato per questa tipologia tariffaria.

Nell'app si leggono le parole di Steve Moser di TechCrunch:"Download disponibili su tutti i piani tranne Netflix con gli annunci".



Secondo Moser il codice di abbonamento verrà lanciato in collaborazione con Microsoft e soprattutto che non sarà possibile ignorare gli annunci pubblicitari, nonostante l'opzione di 'personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria'.



Nel mese di luglio Netflix pubblicò una dichiarazione ufficiale per fare chiarezza sulla questione:"La nostra offerta low coast supportata dalla pubblicità integrerà i nostri piani esistenti che rimarranno senza pubblicità". Cosa ne pensate di questa nuova opzione pensata da Netflix?

Scoprite nel frattempo tutte le serie Netflix di agosto!