Su Netflix c'è una serie che sta facendo numeri record: meglio di Mercoledì!

Sappiamo benissimo quanto il passaggio di una serie non originale su Netflix possa far rinascere letteralmente un prodotto e dargli una nuova vita, è accaduto a diversi show televisivi che poi hanno colto la palla al balzo per ottenere un rinnovo o addirittura un revival. Da qualche settimana c'è uno show che sta battendo i record di Mercoledì.

Un'altra settimana e ancora un altro record per Suits che non molla assolutamente la sua posizione nella Top 10 di Nielsen riguardo ai prodotti più visti in streaming.

La serie di USA Network è diventata la seconda più visualizzata in streaming secondo i dati di Nielsen e se si considerano i totali di spettatori per sei settimane consecutive, tant'è che già profumo di reunion per Suits.

In parole povere, Mercoledì è stato visto per poco meno di 20,3 miliardi di minuti nelle sue prime sei settimane di disponibilità quando ha debuttato lo scorso autunno, e Suits ha ora superato questa cifra raggiungendo poco più di 20,3 miliardi di minuti tra il 19 giugno e il 30 luglio. Per dire, Stranger Things è l'unico titolo che abbia mai superato queste cifre, con 27,8 miliardi di minuti guardati in sei settimane quando la quarta stagione ha debuttato la scorsa estate.

Quando si confrontano le cifre, va notato che Nielsen combina gli ascolti di tutte le stagioni di una serie in un'unica misurazione. Pertanto, gli otto episodi di Mercoledì, tutti di durata inferiore a un'ora, pongono la serie in una posizione di svantaggio rispetto ai 136 episodi da 42 minuti di Suits e ai 34 episodi di Stranger Things, che hanno una durata compresa tra i 42 minuti e le due ore.

Suits è stato visualizzato per 3,5 miliardi di minuti nel periodo dal 24 al 30 luglio, conquistando facilmente la posizione numero 1 della settimana, come ha fatto ogni settimana da quando è stato aggiunto sul catalogo Netflix lo scorso giugno (anche se questi totali includono anche gli spettatori di Peacock). Questa però è stata la prima settimana in cui Suits ha registrato un calo di spettatori da una settimana all'altra - un calo del 7% rispetto ai 3,9 miliardi di minuti guardati della scorsa settimana che, per la terza volta, hanno stabilito il record di titolo acquisito più visto in assoluto.

E voi, avete già iniziato il rewatch di Suits o la state guardando per la prima volta?