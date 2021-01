Netflix, Ecco il trailer di Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Nei giorni scorsi è stato annunciato un nuovo documentario di Netflix, adesso possiamo scoprire qualche dettaglio in più grazie al trailer condiviso dal colosso dello streaming ed incentrato su Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel.

Trovate il filmato in calce alla notizia, condiviso sull'account ufficiale di YouTube di Netflix e che ci mostra alcune scene che ritroveremo nelle puntate del documentario che racconterà la scomparsa di Elisa Lam, studentessa canadese morta a Los Angeles e il cui corpo è stato trovato nel sistema idrico del Cecil Hotel. La morte della ragazza è avvenuta nel 2013, fino a questo momento gli investigatori non hanno ancora scoperto i motivi della sua scomparsa, la sua storia sarà quindi al centro delle puntate dell'opera diretta da Joe Berlinger, autore famoso per lavori come "Conversation with a killer: TheTed Bundy Tapes" e "Paradise Lost".

Se siete interessati allo show, vi segnaliamo che i quattro episodi che compongono "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel" saranno disponibili a partire dal prossimo 10 febbraio, raccontando così la misteriosa e tragica scomparsa di Elisa Lam. Nel frattempo, vi segnaliamo questa nostra lista con le prossime opere fantasy in uscita su Netflix, oppure le migliori serie animate disponibili nel catalogo del servizio streaming.