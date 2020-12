Netflix: Ecco il trailer di Strappare Lungo i bordi, serie di animazione di Zerocalcare

Nelle scorse settimane sono state annunciate 7 nuove serie di Netflix, inoltre ecco una notizia che siamo sicuri farà felici tutti gli appassionati delle opere di Zerocalcare: è stato appena condiviso il trailer del cartone dedicato alle opere del celebre fumettista romano.

Si intitolerà "Strappare Lungo i Bordi" e in calce alla notizia trovate il video che ci introduce allo show. Oltre a Zerocalcare possiamo vedere il famoso Armadillo, personaggio presente in tutti i fumetti dell'autore di Rebibbia e che sarà doppiato da Valerio Mastandrea. Il colosso dello streaming fa sapere anche che nel corso delle puntate della serie animata ritroveremo Secco, Sarah e l'Amico Cinghiale. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo da tutti gli appassionati delle opere di Michele Rech, vero nome di Zerocalcare, che sarà il responsabile della regia e della sceneggiatura di Strappare lungo i bordi.

Per ora non conosciamo ancora il numero di puntate o la data di uscita dello show prodotto da BAO Publishing e Movimenti Production, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre informazioni a riguardo. Per concludere, vi segnaliamo le ultime serie cancellate da Netflix o che saranno eliminate dal catalogo del servizio streaming, tra di loro sono presenti opere importanti come Sherlok e Willy il principe di Bel-Air.