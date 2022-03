Netflix, in fase di sviluppo una serie sugli U2 prodotta da J.J. Abrams

Il colosso dello streaming starebbe lavorando con la Bad Robot Productions di J.J. Abrams alle prime fasi dello sviluppo di una serie sulla leggendaria rock band degli U2. Lo riporta in esclusiva il The Hollywood Reporter, rivelando che sarebbe coinvolto nel progetto anche l'autore del film biografico Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten.

Non è ancora noto se i componenti della celebre rock band irlandese saranno coinvolti nelle varie fasi dello sviluppo della serie TV, ma alcune fonti confermano che gli U2 saranno in qualche modo inclusi nel progetto, senza fornire ulteriori dettagli.

Gli U2 sono una delle band più iconiche della storia e fanno parte della ristretta cerchia degli artisti che hanno venduto più dischi al mondo. Il gruppo irlandese, nato a Dublino nel 1976, è composto dal celebre frontman Paul David Hewson, in arte Bono (che di recente ha fatto parte del cast vocale di Sing 2), il chitarrista David Howell Evans, in arte The Edge, il bassista Adam Clayton e il batterista Larry Mullen Jr.

La serie sugli U2, di cui ancora non si conosce il titolo, sarà prodotta da Warner Bros. Television, casa della Bad Robot di J.J. Abrams.

Lo show è ancora nelle fasi iniziali di progettazione ed è per questo che non sono ancora noti dettagli sulla trama, ma il coinvolgimento di Anthony McCarten, già autore del film biografico Bohemian Rhapsody nonché sceneggiatore con due nomination agli Oscar, lascia presumere che la serie potrebbe scavare nella storia della rock band.

Nessuna conferma ufficiale arriva da Netflix, Warner Bros. Television o Bad Robot Productions, che finora mantengono il riserbo sul progetto.