Netflix: film, serie TV e anime in arrivo a marzo 2020 in un video

Dai classici dello Studio Ghibli a Ultras, passando per Spenser Confidential e le nuove stagioni di Castlevania, Ozark e Riverdale, abbiamo raccolto in un video tutti i titoli in arrivo nel catalogo di Netflix a marzo 2020 tra film, serie TV e anime.

Oltre ad alcuni tra i film più amati di Hayao Miyazaki e Isao Takahata come La città incantata, Nausicca della Valle del Vento e La storia della principessa splendente, gli abbonati del servizio potranno mettere gli occhi anche su pellicole più recenti come Suspiria di Luca Guadagnino, Dogman di Matteo Garrone e lo Split di M. Night Shyamalan con James McAvoy. Già da oggi, lo ricordiamo, è inoltre disponibile La Storia Infinita.

Per quanto riguarda la serie TV, segnaliamo il debutto di Self Made: la vita di Madam C.J. Walker con Octavia Spencer, Lettera al re, Bloodride e I delitti di Valhalla, mentre Kingdom ed Élite torneranno rispettivamente con la seconda e la terza stagione.

Per tutti i dettagli sui titoli che arriveranno nel catalogo del colosso dello streaming nel corso del mese, vi rimandiamo ai nostri speciali sui Film, Serie TV e Anime in uscita su Netflix a marzo 2020 e al video che potete visionare comodamente nel player in alto. Quale dei nuovi arrivi attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti.