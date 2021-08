Netflix: tutti i film della nuova top 10 della settimana

Dopo aver scoperto tutti i film in arrivo su Netflix ad agosto 2021, torniamo ad esplorare il catalogo del servizio streaming per scoprire le pellicole più viste della settimane, come sempre grazie alla consueta Top 10 resa nota dal servizio streaming.

Al primo posto della lista troviamo The Kissing Booth 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia che ha al suo centro le (dis)avventure sentimentale di un trio di protagonisti formato da Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney, mentre il secondo gradino del podio è occupato da Beckett, thriller presentato al Festival di Locarno che vede John David Washington nei panni di un turista americano che si ritrova al centro di una pericolosa cospirazione politica.

Al settimo posto troviamo invece Vivo, musical animato firmato Sony Pictures che in originale è impreziosito dalle canzoni inedite scritte da Lin-Manuel Miranda, il quale presta la voce al kinkajou protagonista. Infine, dopo tre nuovi arrivati, passiamo all'ottavo posto con Jurassic World - Il Regno Distrutto, il cui approdo sulla piattaforma a quanto pare ha convinto gli spettatori a ripassare la storia in vista dell'uscita di Jurassic World: Dominion (giugno 2022).

Quale di questi film vi interessa maggiormente?