Netflix, finita la pacchia: countdown alla fine della condivisione password!

Sono finiti i bei tempi degli account suddivisi al di fuori del nucleo familiare e della condivisione delle password che tanto ci piacevano su Netflix. Ormai lo streamer è pronto a bloccare tutte le vecchie "cattive" abitudini. L'ultima rivoluzione "anti-scrocconi" arriva entro pochi giorni.

Sono tempi duri per Netflix. Non più duri che per altri, ma dopo esser stato lo streamer di punta per anni, praticamente quello che ha portato tutte le altre case di produzione o distribuzione a seguire l’esempio, sembra aver raggiunto un punto di zenit. Il numero di abbonati, in costante crescita per anni, ha raggiunto un punto di saturazione con l’affacciarsi di tutti i nuovi servizi. E il relativo “calo” di abbonati ha portato a un grosso giro di licenziamenti in Netflix.

Ora l’ultima misura di tamponamento, che un rapporto del Wall Street Journal vuole introdotta allo scoccare del 2023 – staremo a vedere, ma prima o poi la direzione sembra essere inevitabile – punterà a bloccare definitivamente la pratica della condivisione delle password. È vero che sarebbe uno dei primi streamer a introdurre regole così rigide ed è vero che gli stessi CEO sono coscienti del malcontento che sortirà sugli utenti di vecchia data. Ma è anche vero che gli altri servizi di streaming sono ancora nel loro picco di ascesa e non ancora nella posizione da servizio “attempato” di dover correre ai ripari.

È infine vero che uno studio del 2019 ha rilevato come Netflix perda più di 135 milioni di dollari al mese – 1 miliardi e 620 milioni l’anno – a causa della condivisione degli account al di fuori del nucleo familiare. Se si aggiunge poi l’aumento dei prezzi, il malcontento è forte. Ma è pur vero che, laddove Netflix ha tolto, ha anche cercato di restituire con i nuovi piani di abbonamento con ADV che introducono una mole di pubblicità relativamente ridotta e non invasiva rispetto al minutaggio di riproduzione.