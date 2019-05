Netflix ha firmato un accordo con Regina King per la produzione di film e serie TV

Secondo quanto riportato da Variety, la fresca vincitrice del premio Oscar Regina King ha firmato un accordo di prelazione con Netflix per la produzione di film e serie televisive tramite la sua casa di produzione Royal Ties.

"Regina King è un talento poliedrico sia davanti che dietro la camera da presa," ha dichiarato Ted Saranno, chief content officer di Netflix. "E' stata una pioniera per anni, con una creatività senza limiti e un impeccabile gusto nella scelta dei progetti, e non potremmo essere più entusiasti nell'accogliere in Netflix i suoi formidabili talenti."

Quest'anno Regina King ha ottenuto il suo primo Oscar come miglior attrice non protagonista grazie alla sua profonda e toccante performance in Se la strada potesse parlare, il nuovo film del lanciassimo Barry Jenkins (Moonlight). Per quanto riguarda Netflix, l'attrice ha già recitato nella serie crime Seven Seconds uscita nel 2018.

"Sono estremamente entusiasta di unirmi alla famiglia di Netflix. Sono i migliori del loro campo e come arista non vedo l'ora di giocare le mie carte in questo sandbox che hanno creato per gli storytebler" ha dichiarato la King. L'accordo in questione è molto simile a quello siglato tra Netflix e Chris Columbus.

Nella sua carriera la King ha anche diretto diversi episodi di serie come This is Us e The Good Doctor, e inoltre apparirà nell'imminente - e attesissima - serie su Watchmen targata HBO e creata da Damon Lindeloff (Il Trono di Spade).