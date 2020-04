Netflix ha firmato un accoro con la casa editrice BOOM! Studios

Il sodalizio tra la piattaforma streaming e la BOOM! Studios era già iniziato quando Netflix acquistò i diritti di The Unsound, fumetto dai toni horror, per ricavarne un film. Adesso l'accordo che unisce le due major si è fatti più stretto con un contratto che mette a disposizione della piattaforma tutta la collezione della casa editrice.

Quella della BOOM! Studios è una delle librerie più vaste del mondo, seconda solo a quella Marvel e DC: il contratto riguarda la produzione di serie animate e live-action ispirate ai fumetti della stessa, ma i lavori potrebbero non iniziare prima della fine delle riprese di The Unsound che saranno seguite dal regista di Shazam! David Sandberg.



La casa editrice aveva infatti già firmato un contratto con i 20th Century Studios, ormai divisione della House of Mouse, che rimarrà valido fino al gennaio 2021 e già da questo agosto la Disney distribuirà il thriller soprannaturale The Empty Man tratto dalle pagine della BOOM!

Il vice-presidente della sezione Netflix Originals, Brian Wright, e il CEO della casa editrice, Ross Richie, hanno rispettivamente commentato così l'accordo:

"I personaggi della BOOM! sono innatamente speciali, sono colorati, diversi e vari e le loro storie hanno il potere di accendere qualcosa in ognuno di noi. Non vediamo l'ora di portare queste storie dalla pagina allo schermo ai fan in ogni angolo del mondo."

"Generiamo oltre 20 nuove serie originali all'anno e siamo entusiasti di collaborare con un'azienda tanto prolifica come noi"