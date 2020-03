Netflix garantisce HD e Ultra HD tra Inghilterra ed Europa, solo con qualità ridotta

Come si prospettava da giorni, Netflix sta riducendo i bitrate

Tecnicamente parlando, comunque, Netflix ci ha tenuto a precisare che sarà comunque in grado di trasmettere in streaming contenuti in HD e Ultra HD, solo che il video avrà una qualità ridotta. Netflix punta a una riduzione temporanea del 25% del consumo complessivo di larghezza di banda per alleviare così le reti sovraccaricate durante la Pandemia da Coronavirus e rispondendo in questo modo all'appello dell'Unione Europa.



Netflix ha già iniziato i tagli in Italia e Spagna, le nazioni più colpite dal Coronavirus e di conseguenza con le reti più stressate, con l'intenzione di implementare a breve questo sistema nel resto d'Europa e fino al Regno Unito. Lo ha confermato il vicepresidente dei contenuti, Ken Florance, parlando della questione sul blog.



In sostanza, chi ha sottoscritto l'abbonamento per HD o Ultra HD dovrebbe notare una leggera riduzione di qualità ma avrà sempre a disposizione il pacchetto per cui ha pagato. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla notizia del fondo di sostegno Netflix.