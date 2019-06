Netflix, Gaten Matarazzo presenterà Prank Encounters

Netflix starebbe sviluppando un prank show con telecamere nascoste - intitolato per l'appunto Prank Encounters - e la star sedicenne di Stranger Things, Gaten Matarazzo, farà da presentatore e produttore esecutivo per la serie.

Se sentivate la mancanza dell'adorabile interprete di Dustin Henderson, non disperate: oltre a poterlo rivedere presto nella terza stagione di Stranger Things in arrivo a luglio e a teatro nella produzione estiva dell'Hollywood Bowl di Into The Woods, Gaten Matarazzo vi accompagnerà anche in Prank Encounters, il nuovo show targato Netflix.

La serie composta da otto episodi sarà diretta da Anthony Gonzalez e prodotta da Ben Silverman, Howard T. Owens e Kevin Haley di Propagate, mentre tra i produttori esecutivi figurano Rob Hyde e lo stesso Matarazzo.

Secondo la descrizione ufficiale fornita dalla piattaforma streaming "ogni episodio di questo terrificante ed esilarante prank show avrà come protagonisti due totali sconosciuti a cui è stato fatto credere di essere al loro primo giorno di un nuovo lavoro. Inizialmente tutto filerà liscio, ma presto questi lavoretti part-time si trasformeranno in un incubo a tempo pieno".

Prank Encounters, che in quanto a stile e contenuti ha tutta l'aria di essere un incrocio tra Punk'd e Candid Camera, dovrebbe debuttare negli ultimi mesi del 2019.