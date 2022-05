Netflix Geeked, ecco il programma: Sandman, Stranger Things, Cyberpunk e Resident Evil!

Pochi istanti fa Netflix ha svelato il programma ufficiale di Netflix Geeked, il prossimo evento per i fan dedicato alle anteprime e agli annunci delle prossime serie tv e dei nuovi film in uscita, da Sandman a Resident Evil.

L'evento virtuale, che durerà quattro giorni dal 6 al 10 giugno, presenterà notizie esclusive, nuovi trailer, apparizioni di celebrità e molto altro, e come potete vedere nel post in calce all'articolo vanterà un programma di tutto rispetto: il 6 giugno ad esempio i riflettori saranno accesi su The Umbrella Academy, The Sandman, Resident Evil e Locke and Key, mentre il 7 giugno sarà la volta del nuovo film dei fratelli Russo The Grey Man e The School for Good and Evil.

Proseguendo, l'8 giugno toccherà all'attesissima serie tv Cyberpunk: Edgerunners, ma anche ad alcuni focus sul resto dell'animazione targata Netflix, come Love, Death & Robots e l'acclamatissima Arcane. Infine, il 9 giugno sarà il giorno di Stranger Things mentre il 10 giugno quello di The Cuphead Show, che chiuderà in bellezza la quattro-giorni di eventi.

Netflix Geeked Week sarà trasmessa su tutte le principali piattaforme, inclusi YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook, e sebbene questo programma sia già di per sé parecchio ampio, i fan farebbero bene a mettere in conto qualche possibile sorpresa...In attesa di prossimi aggiornamenti, guardate le nuove foto di The Sandman, attesissima prossima serie tv tratta dal fumetto di Neil Gaiman: durante la Geeked Week sarà finalmente svelata la data d'uscita?