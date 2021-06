Netflix Geeked Week, come seguire gli eventi streaming sulle novità della piattaforma

Netflix è sempre stata molto forte nei social e recentemente ha anche modificato il nome del suo account Twitter conosciuto come NX, trasformandolo in Netflix Geeked e facendolo diventare uno spazio di condivisione per tutte le novità della piattaforma streaming relative alla cultura geek (videogiochi, fumetti, fantascienza, fantasy e quant'altro).

Qualche giorno dopo il cambio di nome dell'account social, Netflix ha annunciato un evento virtuale che avrà inizio oggi, 7 giugno, e terminerà giorno 11 giugno. Questo prenderà il nome di Geeked Week e nel corso di questo evento assolutamente gratuito ci sarà spazio per novità, approfondimenti e anticipazioni su alcuni degli show più popolari della piattaforma Netflix.

La Netflix Geeked Week potrà essere osservata su tutti i canali social (Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok e Facebook), oltre che sul sito GeekedWeek.com. Rahul Kohli e Mari Takahashi condurranno gli speciali, e avranno tra i loro ospiti Trisha Hershberger, Erika Ishii, Geoff Keighley, Yuri Lowenthal e Kiera Please.

In questi giorni, per anticipare l'importante evento, Netflix ha pubblicato un comunicato stampa con l'elenco di tutti i titoli dei quali si parlerà a partire da oggi. Ecco quindi tutte le produzioni che saranno presenti alla Netflix Geeked Week:

The Sandman, The Umbrella Academy, The Witcher, Gunpowder Milkshake, The Cuphead Show!, Arcane, Lucifer, Fear Street Trilogy, Kate, Castlevania, Masters of the Universe: Revelation, La Casa di Carta, Resident Evil, Cowboy Bebop, Cobra Kai, Godzilla: Singular Point, Sweet Tooth, Vikings: Valhalla.

Quindi in questi giorni, che ricordiamo essere da oggi, 7 giugno, a venerdì 11 giugno, tenete gli occhi aperti tramite i vari social per non perdervi nessuna delle novità attese su Netflix nel prossimo futuro.