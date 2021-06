Netflix Geeked Week, nuovi dettagli dall'evento: novità su The Sandman e The Witcher

Qualche giorno fa è stata annunciata la Geeked Week di Netflix, un evento virtuale, in programma dal 7 all'11 giugno, in cui sarebbero state presentate le novità della piattaforma streaming relative alla cultura geek. C'è molta attesa, per esempio, intorno a The Sandman, e sicuramente in quei giorni scopriremo qualcosa in più sulla nuova serie.

Con l'avvicinarsi dell'evento sono emersi nuovi dettagli. La Netflix Geeked Week si svolgerà su tutti i canali social (Twitter, Instagram, Twitch, TikTok e Facebook), oltre che sul sito GeekedWeek.com. Rahul Kohli e Mari Takahashi condurranno gli speciali, e avranno tra i loro ospiti Trisha Hershberger, Erika Ishii, Geoff Keighley, Yuri Lowenthal e Kiera Please.

Si attendono inoltre novità su The Cuphead Show, mentre in un comunicato stampa Netflix ha pubblicato l'elenco di tutti i titoli dei quali si parlerà nei prossimi giorni:

The Sandman, The Umbrella Academy, The Witcher, Gunpowder Milkshake, The Cuphead Show!, Arcane, Lucifer, Fear Street Trilogy, Kate, Castlevania, Masters of the Universe: Revelation, La Casa di Carta, Resident Evil, Cowboy Bebop, Cobra Kai, Godzilla: Singular Point, Sweet Tooth, Vikings: Valhalla.

Dei primi tre nomi della lista, in particolare, i fan sperano di ottenere informazioni preziose. Considerato che le riprese della seconda stagione di The Witcher si sono concluse, e che Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha anticipato che i nuovi episodi arriveranno entro la fine del 2021, la speranza è quella di poter vedere magari un breve teaser.