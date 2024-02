Netflix, grandi novità per la nuova serie del creatore de La regina degli scacchi

La nuova opera del creatore di La Regina degli Scacchi, ha finalmente un cast ufficiale e si prepara alla produzione targata Netflix. Department Q, questo il titolo del nuovo show televisivo, vedrà di nuovo a lavoro lo sceneggiatore e regista per la piattaforma di streaming nella trasposizione di una serie di romanzi danesi a tema poliziesco.

Dopo aver constato le possibilità, praticamente nulle, di poter vedere una seconda stagione di La Regina degli Scacchi, torniamo a parlare di Scott Frank, scrittore e regista della serie, per confermare la scelta degli attori che prenderanno parte al suo nuovo prodotto tratto dalle storie di Jussi Adler-Olsen.

Department Q, ambientato in Scozia, seguirà le vicende di Carl Morck, investigaore che dopo un grave incidente si ritrova a dover dirigere una nuova squadra che si occuperà di casi non risolti.

Il cast, anticipato da Deadline, sarà composto da Matthew Goode, Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Leah Byrne e Kelly Macdonald, in un mix di facce vecchie e nuove per quanto riguarda lo showrunner che ha prestato anche la penna alla sceneggiatura e che dirigerà i primi due episodi della serie.

Netflix spera in questo modo in un nuovo colpaccio dopo l’ottimo successo ottenuto dall’opera con Anya Taylor Joy protagonista, capace di posizionarsi al quinto posto tra le serie più viste dagli utenti dell’azienda californiana.

In attesa di poter scoprire di più di Department Q e di poter vedere le prime anticipazioni relative ai lavori, vi lasciamo alla nostra recensione di La Regina degli Scacchi.