Netflix e Grey's Anatomy contro la discriminazione: una nuova iniziativa

Dopo le iniziative a favore di Black Lives Matter di Netflix ed altre aziende statunitensi, diversi attori di produzioni famose hanno deciso di firmare e condividere una lettera in cui chiedono un rapporto paritario nel mondo del teatro.

Il documento intitolato "We See You, White American Theatre" è stato firmato da interpreti quali Sandra Oh, Sterling K Brown, Yahya Abdul-Mateen II, Issa Rae, Lin-Manuel Miranda e molti altri colleghi di produzioni di Netflix, Grey's Anatomy, Hamilton, Orange is the New Black e Pose. Al suo interno troviamo delle accuse nei confronti del mondo del teatro colpevole, secondo i firmatari, di aver alimentato le idee razziste al suo interno e di non aver mai dato seguito alle promesse di cambiamento fatte davanti alla stampa. Ecco alcuni dei passaggi più importanti della lettera: "Vi abbiamo visto amplificare la nostra voce quando siamo aiutati dalla stampa, ma vi siete rifiutati di difenderci quando eravamo soli, permettendo ad una cultura razzista e monolitica di distruggere le nostre vite. Vi abbiamo visto mentre ci avete paragonati gli uni agli altri, attribuendo il fallimento di una produzione a decisioni che ci sono state imposte dai vostri produttori bianchi. Quando abbiamo chiesto di agire secondo le vostre promesse, vi siete difesi usando giustificazioni razziste di sentirvi minacciati, poi ci avete abbandonato insieme ai valori che avete sempre detto di difendere. Vi vediamo".

Il lungo messaggio, che trovate in versione integrale sul sito di We See You W.A.T, si conclude con la promessa da parte degli attori di cambiare le abitudini razziste del mondo dello spettacolo.