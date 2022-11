Netflix, Guillermo Del Toro svela i suoi registi da sogno per Cabinet of Curiosities 2

Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione di Cabinet of Curioisities, il regista messicano premio Oscar Guillermo Del Toro ha parlato delle sue speranze per una seconda stagione della serie antologica horror distribuita in esclusiva da Netflix.

La serie, come forse già saprete, è stata lodata anche e soprattutto per l'ampissima libertà creativa concessa agli autori dei singoli film-episodi, e in una nuova intervista promozionale Guillermo Del Toro ha nominato i registi horror dei suoi sogni che proverà a reclutare per un prossimo ciclo di 'curiosità':

"Tutta la mia carriera, anche nelle fasi iniziali, è stata dedicata al supporto della comunità dei registi", ha detto Del Toro. “E l'ho sempre fatto in passato, al cinema ho supportato autori come Jorge Gutierrez di 'Book of Life' o Andy Muscetti di 'La madre' o Juan Antonio Bayona di 'Orphanage', producendo i loro film. Ma con una serie antologica puoi supportare otto registi in un colpo solo. Abbiamo creato un parco giochi nel quale ogni autore ha il pieno controllo della propria opera: se sali a bordo, puoi anche essere libero di non essere d'accordo con le mie decisioni, ma io ti darò comunque tutto il supporto possibile in modo che tu possa creare un'ora di horror in piena libertà. Mi piace questo ruolo perché penso che mi si addica ora che ho 58 anni e 30 anni di carriera alle spalle. È un miracolo riuscire ad avere la carriera che ho avuto io, mi sento incredibilmente fortunato quindi voglio fare il possibile per le nuove leve."

A questo Guillermo Del Toro ha fatto qualche nome per Cabinet 2: "Ho una lista", ha detto. “Ad esempio, per la prima stagione abbiamo provato a reclutare Jayro Bustamente ma non ci siamo riusciti a causa del COVID. Poi c'è Isaa Lopez: stava per dirigere uno degli episodi della prima stagione, ma poi è stato preso per la prossima stagione di True Detective e non ha potuto essere dei nostri. Sulla lista c'è anche Boots Riley, e Larry Fessenden è al cento per cento dei nostri, perché penso che sia fenomenale...A dirla tutta, potrei darvi l'elenco completo e rovinarvi la sorpresa, ma non lo farò!"

Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro è disponibile su Netflix con tutti gli otto episodi della prima stagione.