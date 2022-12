Netflix: 'Il 60% degli abbonati guarda prodotti coreani' e ordina la nuova serie 'Doona'

Netflix ha commissionato l'adattamento del manga online coreano Doona!, che sarà diretto dal regista di Crash Landing On You Lee Jung-hyo, e ha rivelato nuovi dati sul consumo globale di contenuti coreani nel 2022, che hanno appunto spinto il colosso dello streaming a puntare con sempre maggiore attenzione verso questo tipo di show, serie e film.

Con protagonisti Suzy e Yang Se-jong, Doona! è un racconto di formazione che ruota intorno alla storia d'amore tra una star del K-pop e un normale studente universitario. Suzy è un ex membro del gruppo K-pop Miss A e ha recentemente recitato nelle web serie Start-Up, Anna e Uncontrollably Fond. I precedenti lavori di Yang includono invece Temperature Of Love, Still 17 e Dr. Romantic.

Basato su un popolare manga online, Doona! è prodotto da Studio Dragon, Showrunners e Studio N. Oltre a Crash Landing On You, uno dei K-drama più popolari di Netflix, Lee ha anche diretto Romance Is A Bonus Book e la versione coreana del dramma della BBC Life On Mars.

Netflix ha annunciato lo show insieme ai dati che rivelano che oltre il 60% degli abbonati globali a Netflix ha guardato contenuti coreani nel 2022. Inoltre, nell'ultimo anno i contenuti coreani sono entrati nella Top 10 settimanale di oltre 90 Paesi.

Quest'anno, Extraordinary Attorney Woo ha trascorso 20 settimane nella Top 10 globale delle TV non in lingua inglese, a pari merito con la precedente performance della serie dei record Squid Game. La Corea conta anche tre dei "10 show non inglesi più popolari di sempre" di Netflix, con Squid Game, Extraordinary Attorney Woo e All Of Us Are Dead, mentre sempre Squid Game continua a essere il numero uno tra tutti gli show (compresi quelli in inglese e non).

Gli altri show coreani in arrivo su Netflix includono la seconda stagione del reality sugli appuntamenti Singles Inferno, il cui lancio è previsto per oggi; il dramma a tema moda The Fabulous, in anteprima il 23 dicembre; e il revenge movie The Glory, con Song Hye-kyo, in anteprima il 30 dicembre.

Nel frattempo, continuano i preparativi attorno a Squid Game 2.