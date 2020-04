Netflix sfida i fan di Better Call Saul e Breaking Bad con la 'legge Heisenberg - Goodman'

Netflix ha condiviso sulle sue pagine social un poster che in pratica illustra in maniera ironica e divertita come sia impossibile stabilire quale tra Better Call Saul e Breaking Bad sia la serie migliore partorita dalla mente di Vince Gilligan.

Il poster ha il buffo titolo di "Legge Heisenberg - Goodman", il cui compito è quello di "aumentare esponenzialmente il coefficiente "Vince Gilligan" in sistemi dove il livello è troppo basso". Si parte ovviamente dal guardare Breaking Bad che ha come conseguenza il riguardare Breaking Bad; lo spettatore spinto da altro desiderio della serie, guarderà quindi Better Call Saul, portando a questo punto a due scelte: è più bello Breaking Bad o Better Call Saul? La prima scelta porterà a un'ulteriore visione della serie con Bryan Cranston e Aaron Paul, la seconda a una litigata con gli amici che proveranno a far ricredere lo spettatore.

Di una cosa però siamo sicuri: le due serie partorite da Vince Gilligan sono due dei prodotti meglio riusciti della serialità televisiva e recentemente proprio l'autore e regista ha dichiarato di aver diretto la sua scena più difficile durante il suo lavoro nella puntata della quinta stagione di Better Call Saul, Bagman, che ha richiesto il doppio del tempo, diciotto giorni, per essere completata. In particolare è stato fatto notare a Vince Gilligan che questo può essere quasi il suo momento alla "Lawrence d'Arabia", frase che piace molto allo showrunner: "Mi piace, in effetti abbiamo usato degli effetti simili. Stavamo cercando un modo per renderla simile a Lawrence, tanto che il co creatore Peter Gould voleva affittare le stesse camere usate per il film, che a quanto pare sono ancora usate e si possono prendere in prestito. Sarebbe stato molto interessante ma avrei avuto paura di romperle".

Di seguito il simpatico poster di Netflix.