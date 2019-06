Netflix ha imposto un mucchio di regole anti-spoiler al cast di Stranger Things 3

Dopo avervi proposto il nostro recap di Stranger Things 2, torniamo adesso a parlare dell'attesissima terza stagione della serie originale Netflix dei fratelli Duffer, che ha quanto pare ha costretto il colosso dello streaming a prendere dei provvedimenti specifici in relazione al cast e al pericolo spoiler.

Stiamo comunque parlando della serie televisiva più attesa dell'estate, quella che probabilmente manterrà alto l'interesse mediatico nei mesi più caldi dell'anno, il che giustifica in fondo le precauzioni prese da Netflix e che ricordano da vicino quelle dei Marvel Studios o della LucasFilm. Parlando infatti con CinemaBlend, una delle new entry della stagione, Francesca Reale, ha avuto modo di parlare delle tante precauzioni prese dallo studio per prevenire spiacevoli fuoriuscite di notizie, compreso l'embargo su determinate informazioni mentre il cast partiva per il tour promozionale.



Dice la Reale: "Davvero un mucchio di precauzioni! Personalmente sono molto spaventata da Netflix su larga scala. È una società grandissima e li adoro, soprattutto perché continuano a scritturarmi per diversi ruoli, ma è una compagnia massiccia e potente e sono sempre in qualche modo spaventata dal fatto che qualcuno possa sentire delle cose e possa riferire a Netflix tutto quanto". Tra le misure preventive, come dicevamo sopra, un embargo sulle informazioni assolutamente da non rivelare durante il press tour e advenced screeners protetti da password.



Continua l'attrice: "In sostanza, hanno inviato a ciascuno di noi un foglio enorme spiegandoci cosa potevamo e non potevamo dire. Inoltre tutti gli screeners - anche quelli interni - sono protetti da diverse password, il che è molto bello, così non si rischia di rovinare nulla, anche perché è una stagione molto interessante".



Stranger Things 3 sbarcherà su Netflix il prossimo 4 luglio.