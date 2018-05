Netflix: in occasione del giorno mondiale della Famiglia, ecco le proposte di maggio!

In occasione del World Family Day, che si celebra il 15 di maggio, il servizio di streaming digitale Netflix ha in serbo un sacco di novità per guardare qualche programma insieme a tutta la famiglia, date un'occhiata alle proposte del mese di maggio!

Cartoni

25/05/2018 TROLLHUNTERS PARTE 3 ORIGINALE NETFLIX Un adolescente come tanti, un antico amuleto e una civiltà sotterranea a cui serve un eroe. Ecco gli ingredienti della serie animata di Guillermo del Toro.

04/05/2018 KONG: RE DEI PRIMATI

STAGIONE 2

ORIGINALE NETFLIX Nel 2050, uno scienziato malvagio sta per scatenare un esercito di dinosauri robot. Tocca a Kong e ai suoi amici reagire e risolvere la situazione.

01/05/2018 ALVINNN!!!AND THE CHIPMUNKS La serie animata segue Dave Seville, uno scapolo che decide di adottare e diventare la figura paterna di Alvin e altri chipmunks iperattivi, così come le loro controparti femminili le Chipettes.

26/05/2018 TARTARUGHE NINJA: FUORI DALL'OMBRA Dopo aver affrontato Shredder, le Tartarughe devono adesso confrontarsi con un nemico ancora più grande: il famigerato Krang!

25/05/2018 IL DRAGO INVISIBILE Volate con le ali della fantasia insieme a Pete, misterioso bambino di dieci anni senza casa né famiglia, che sostiene di vivere nella foresta insieme ad un gigantesco drago verde di nome Elliott.

Ridere insieme

30/05/2018 UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT

STAGIONE 4

ORIGINALE NETFLIX Nulla è meglio di una sana risata in compagnia per non pensare alle fatiche della giornata: per il binge watching del dopo cena, lasciatevi conquistare dall’allegria e dall’ottimismo della sorridente Kimmy. Le sue (strambe) avventure sono già arrivate alla quarta stagione!

04/05/2018 A LITTLE HELP WITH CAROL BURNETT

ORIGINALE NETFLIX Reality show con la leggendaria comica Carol Burnett che, con l’aiuto di bambini vivaci e divertenti, dispensa consigli a celebrità e persone comuni.

01/05/2018 JOHN MULANEY: KID GORGEOUS LIVE AT RADIO CITY

ORIGINALE NETFLIX Con l’irresistibile candore e sarcasmo che lo contraddistinguono, l’autore di “Saturday Night Live” parla di matrimonio, bambini e... del suo incontro con Bill Clinton.

09/05/2018 L’ASILO DEI PAPÀ Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro, Charlie Hinton trova una soluzione insieme ad un suo amico: aprire un asilo per bambini poiché l'unico che c'era costava troppo. Però, le madri non sono convinte che i due uomini siano in grado di badare a dei bambini…



Per ricordare i problemi di cuore

11/05/2018 THE KISSING BOOTHORIGINALE NETFLIX Primi amori, primi imbarazzi e primi litigi in questo film originale Netflix che racconta i sentimenti e le paure dei giovani adolescenti.

18/05/2018 CATCHING FEELINGS ORIGINALE NETFLIX La vita di un giovane accademico e della sua bellissima moglie viene sconvolta dall'arrivo, nella loro casa di Johannesburg, di un edonista e anziano scrittore.

01/05/2018 MY PERFECT ROMANCE La commedia romantica My Perfect Romance racconta la storia di Brandon e l'incontro con la donna dei suoi sogni. Riuscirà l’amore per lei a fargli capire che c'è di più nella vita, al di là delle bugie?

Impara ogni giorno qualcosa di nuovo con Netflix!

11/05/2018 CHI ERA? LO SHOW

STAGIONE 1

ORIGINALE NETFLIX Storia e divertimento si fondono insieme in questa serie comica live action, tratta dalla nota collana di best sellers, dove voci nuove danno vita ad alcuni celebri personaggi storici.

11/05/2018 BILL NYE SAVES THE WORLD

STAGIONE 3

ORIGINALE NETFLIX Il divulgatore scientifico Bill Nye, vincitore di un Emmy, analizza e spiega, insieme ad esperti e ospiti famosi, alcuni argomenti scientifici che ci toccano da vicino. Perfetto per cominciare a raccontare la scienza, anche ai più piccoli.

25/05/2018 I GIOCATTOLI DELLA NOSTRA INFANZIA

STAGIONE 2

ORIGINALE NETFLIX Docu-serie nostalgica che, puntata dopo puntata, racconta, attraverso le menti geniali che li hanno ideati, i giocattoli degli anni ’80 impressi nella memoria degli spettatori più adulti. Per un tuffo nel passato fatto di action figures, prototipi e spot pubblicitari ormai leggendari.

05/05/2018 17 AGAIN - RITORNO AL LICEO Mike O’Donnel è un quarantenne deluso dalla vita, alle prese con problemi coniugali e padre svogliato di due adolescenti, che pensa con rimpianto ai gloriosi anni del liceo. Incredibilmente, arriva per lui una seconda possibilità: trovatosi di nuovo tra i banchi di scuola, avrà modo di capire cosa conta davvero."