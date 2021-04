Netflix, indecisi su quale serie guardare? Ecco una nuova interessante opzione

Netflix ha presentato ufficialmente "Play Something", una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti più indecisi a scegliere quale film o serie TV guardare in base alle proprie preferenze, premendo semplicemente il nuovo pulsante presente nella dashboard.

Disponibile da oggi sulle applicazioni Netflix TV di tutto il mondo, il bottone in questione può essere trovato in più punti: sotto il nome del profilo, nella decima riga della home page e nel menu di navigazione a sinistra dello schermo. Con un semplice click, la funzione inizierà la riproduzione di un contenuto casuale suggerito in base ai film e le serie TV che l'utente ha visto in passato.

Le opzioni di riproduzione, secondo quanto riportato da The Wrap, sono le seguenti:

Un titolo nuovi di zecca

Un titolo arrivato di recente

Un titolo presente nella propria lista

Un titolo lasciato in sospeso che l'utente potrebbe aver voglia di tornare ad esplorare

"Ci sono momenti in cui semplicemente non vogliamo prendere decisioni. Un venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro. Un frigorifero pieno di cibo ma da cui non salta fuori niente. Una serata di cinema in famiglia in cui nessuno riesce ad essere d'accordo. Ci siamo passati tutti quanti" ha dichiarato Cameron Johnson, direttore della sezione product innovation della compagnia. "A volte vuoi semplicemente aprire Netflix e tuffarti in una nuova storia. Ecco perché abbiamo creato Play Something, un nuovo modo entusiasmante per rilassarti e guardare."

Che ne pensate di questa nuova funzionalità? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito della piattaforma, vi lasciamo alle 4 migliori serie in arrivo su Netflix a maggio 2021.