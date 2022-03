Netflix interrompe i rapporti con la Russia: in pausa acquisizioni e progetti futuri

Varie testate statunitensi riportano la decisione di Netflix di mettere in pausa ogni progetto futuro e tutte le acquisizioni di show e film dalla Russia, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. La fonte citata da Variety e The Wrap, avrebbe reso noto che Netflix sta valutando l'impatto degli attuali eventi nelle zone di guerra ucraine.

Questa presa di posizione segue la recente decisione di Netflix di non ospitare sulla sua piattaforma i canali di stato russi, dopo l'entrata in vigore di una legge ad hoc che imponeva alle piattaforme streaming con più di 100mila utenti in Russia di dare spazio a circa 20 canali di notizie, sport e intrattenimento.

Netflix intraprende la strada già percorsa dalle altre multinazionali dell'industria cinematografica e televisiva come Warner Bros., che ha sospeso l'uscita di The Batman in Russia, Sony, che ha rinviato l'esordio russo di Morbius e Disney che intende sospendere ogni futura uscita fino alla risoluzione del conflitto: "Data l'invasione non provocata dell'Ucraina e la tragica crisi umanitaria da essa scaturita, abbiamo deciso di sospendere l'uscita dei nostri film nelle sale cinematografiche, compreso Red, il film d'animazione Pixar di prossima uscita. Prenderemo future decisioni commerciali in base all'evoluzione della situazione. Nel frattempo, data la portata dell'emergente crisi dei rifugiati, stiamo lavorano con i nostri partner ONG per fornire aiuti urgenti e tutta l'assistenza umanitaria necessaria".

Netflix aveva in programma 4 produzioni originali russe, inclusa una serie crime thriller diretta da Dasha Zhuk di cui erano già in corso le riprese, che con questa decisione vengono messe in pausa. Lo show, ambientato negli anni '90, sarebbe stato la seconda produzione originale russa dopo la serie Anna K presentata lo scorso maggio.